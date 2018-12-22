В Минске прошел традиционный детский турнир по художественной гимнастике "Бэйби Кап"

Турнир, аналогов которому в мире нет, в этом году отмечает юбилей. 20 лет. На этот раз свои программы подготовили 360 юных спортсменок из всей Беларуси (от 3 до 10 лет). Финал соревнований принимал Дворец спорта. Всем маленьким грациям нужно было пройти строгий отбор. Впрочем, по словам организаторов, отсева попросту не потребовалось. Все номера были достойны. Итого зритель увидел почти 80 выступлений. Все девочки были разделены на четыре возрастные группы. Выступления проходили в трех категориях - "Соло", "Дуэт", "Группа".