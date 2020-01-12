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В Минске прошел XVI Рождественский турнир на приз Президента Беларуси
На неделе мы следили за разрешением спортивной интриги номер один. Это уже давно больше чем просто соревнование. В Минске прошел XVI Рождественский турнир на приз Президента Беларуси. Его еще называют неофициальным чемпионатом мира по хоккею среди любителей. Но уже традиционно организаторы не стали ограничиваться разборками на льду. Так, за пять дней прошли и благотворительные акции, и хоккейный форум, на котором обсудили стратегию развития этого вида спорта и мастер-класс для подрастающего поколения игроков.
Классический же финал - Беларусь-Россия - был настоящей кульминацией праздника. Хозяева стали победителями турнира в 13-й раз. Победа 4:1, но, несмотря на счет, интрига сохранялась до финальной сирены. Это как раз тот случай, когда действительно, главное не победа, а участие.
Бронза турнира отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. Коллектив с Ближнего Востока был сильнее Финляндии - 3:2. К слову, впервые на Рождественском турнире участвовала команда США. Да, сборной "звездно-полосатых"не удалось выйти из группы, но положительные эмоции от посещения Минска у них точно останутся. Что ж, будем ждать дебютантов и в следующем году. А пока давайте вспомним самые яркие и интересные моменты.
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