В Минске прошла церемония открытия международного турнира World Select

Большой праздник для маленьких хоккеистов. В Минске прошла церемония открытия международного турнира WorldSelect. Красочная церемония открытия прошла в "Олимпик парке". Хоккеисты 2006 года рождения играют здесь и на малой площадке Дворца спорта. Беларусь представляют лучшие команды белорусских клубов в этом возрасте: "Динамо", "Юности" и "Немана". В соперниках - представители Чехии, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Италии, Австрии, России, Казахстана.

Год назад в ожесточенной борьбе среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения, первое место вырвали динамовцы. Сейчас хоккеистам важно набраться опыта, чтобы не затеряться во взрослом хоккее. Через два года Минск примет чемпионат мира, параллельно Беларусь планирует провести такой же детский турнир, только не среди клубных команд, а сборных ведущих хоккейных стран в одном из возрастов.

