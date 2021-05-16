В Минске стартовал Кубок памяти Александра Прокопенко

На базе реконструированного столичного футбольного комплекса "Динамо-Юни" в микрорайоне Кунцевщина накануне стартовал первый в истории проведения детский турнир - Кубок памяти Прокопенко. Он проходит в память о нашем легендарном футболисте. Александр Прокопенко был одним из самых ярких игроков в белорусской истории и вместе с минским "Динамо" завоевал золотые медали чемпионата СССР - 1982! В Кубке Прокопенко принимают участие в этом году только белорусские команды (всего 16), однако в планах организаторов его сделать международным.



В рамках Кубка памяти Прокопенко состоялся товарищеский поединок между ветеранами "Динамо" и футболистами команды "Арт-Старс". Сильнее были динамовцы - 4:1.

