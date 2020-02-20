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В Минске стартовал международный турнир на призы Президента Республики Беларусь по самбо

В столичном Дворце спорта стартовал традиционный - уже 24-й международный турнир на призы Президента Республики Беларусь по самбо. В Минске собрались представители 22-х стран мира, среди которых множество чемпионов планеты. В каждую весовую категорию команды могли заявить по два спортсмена, белорусы - на правах хозяев - сразу четырех самбистов. Второй, он же заключительный, день международного турнира по самбо пройдет в пятницу. Трансляция соревнований - в эфире телеканала "Беларусь 5".

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