В Минске стартовал международный турнир на призы Президента Республики Беларусь по самбо

В столичном Дворце спорта стартовал традиционный - уже 24-й международный турнир на призы Президента Республики Беларусь по самбо. В Минске собрались представители 22-х стран мира, среди которых множество чемпионов планеты. В каждую весовую категорию команды могли заявить по два спортсмена, белорусы - на правах хозяев - сразу четырех самбистов. Второй, он же заключительный, день международного турнира по самбо пройдет в пятницу. Трансляция соревнований - в эфире телеканала "Беларусь 5".