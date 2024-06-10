В Минске стартовал отборочный этап соревнований по футболу "Кожаный мяч"

В этом возрасте всегда яркие матчи и жаркая борьба, поэтому даже если посмотреть на результаты, то разгромных счетов нет. Здесь играют ребята, которые не являются профессионалами, для них это шанс показать себя. Возможно, кто-то из них продолжит свой путь уже в профессиональном футболе.

Дмитрий Копытник, директор Федерации футбола г. Минска