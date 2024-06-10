ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Минске стартовал отборочный этап соревнований по футболу "Кожаный мяч"

Новые спортивные таланты и отличная игра. В Минске проходит отборочный этап республиканского первенства по футболу "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. В столице сейчас соревнуются юноши в возрасте от 9 до 12 лет. На поле атлеты-любители. Слаженная работа помогает получить результат и бороться за цифры на табло, чтобы забрать кубок победителя.

В этом возрасте всегда яркие матчи и жаркая борьба, поэтому даже если посмотреть на результаты, то разгромных счетов нет. Здесь играют ребята, которые не являются профессионалами, для них это шанс показать себя. Возможно, кто-то из них продолжит свой путь уже в профессиональном футболе.
Дмитрий Копытник, директор Федерации футбола г. Минска

До конца июля по всей стране пройдет отборочный этап республиканских соревнований. 8 лучших команд в своих возрастных категориях сразятся за главный кубок турнира. Финал пройдет в сентябре.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все