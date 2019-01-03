3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске стартовал Рождественский турнир. Первыми вышли на лед сборные Словакии и Швейцарии
Сборные Словакии и Швейцарии первыми вышли на лед "Чижовка-Арены". В Минске стартовал юбилейный и самый многочисленный Рождественский турнир. В эти минуты проходит матч в группе С. Всего 12 команд выступят на неофициальном чемпионате мира. Уже прибыли почти все коллективы. Турнир пройдет на двух ледовых площадках "Чижовка-Арены".
И только что началось противостояние между командой ОАЭ и сборной Балкан. Также после церемонии открытия финны проэкзаменуют немцев. В 7 вечера хозяева встретятся с командой Международной федерации хоккея. Трансляция этого поединка и торжественной части начнется на "Беларусь 5" в 19:50.
Сегодня стартует и финальный этап детских любительских соревнований "Золотая шайба". Запланированы 4 поединка, два из которых примет малая арена в Чижовке.
Смотреть прямые трансляции соревнований "Золотая шайба" можно на нашем сайте.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все