В Минске стартовал Рождественский турнир. Первыми вышли на лед сборные Словакии и Швейцарии

Сборные Словакии и Швейцарии первыми вышли на лед "Чижовка-Арены". В Минске стартовал юбилейный и самый многочисленный Рождественский турнир. В эти минуты проходит матч в группе С. Всего 12 команд выступят на неофициальном чемпионате мира. Уже прибыли почти все коллективы. Турнир пройдет на двух ледовых площадках "Чижовка-Арены".

И только что началось противостояние между командой ОАЭ и сборной Балкан. Также после церемонии открытия финны проэкзаменуют немцев. В 7 вечера хозяева встретятся с командой Международной федерации хоккея. Трансляция этого поединка и торжественной части начнется на "Беларусь 5" в 19:50.

Сегодня стартует и финальный этап детских любительских соревнований "Золотая шайба". Запланированы 4 поединка, два из которых примет малая арена в Чижовке.