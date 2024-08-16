В Минске стартовал турнир по пляжному волейболу среди детей и подростков "Солнечный мяч"

Уверенной поступью на пути к профессиональному спорту. Республиканские соревнования среди детей и подростков "Солнечный мяч" стартовали в Минске. Турнир проводят совместно Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация волейбола.

На протяжении трех дней юные спортсмены на площадке спорткомплекса "Олимпийский" разыграют медали в двух возрастных категориях у юношей и девушек. Всего же соревнования собрали 71 команду со всех уголков Беларуси.

Приезжают лучшие пары, спортсмены, которые участвуют в классическом волейболе. Соответственно высокая конкуренция порождает не только красивые матчевые встречи, но и дает рост детям. Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба