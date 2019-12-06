В Минске стартовал XXIII Международный турнир по баскетболу памяти В.Рыженкова

8 сборных из пяти стран. В столице стартовал XXIII Международный турнир по баскетболу памяти Владимира Рыженкова - первого президента Национального олимпийского комитета Беларуси и министра спорта страны. В соревнованиях принимают участие по 4 женские и мужские команды. Возраст спортсменов - до 16-ти лет. В Минск приехали сборные Литвы, Польши, Молдовы, а также команда из российского Красногорска. Белорусские девушки сегодня обыграли Литву, 67:43. Победили литовцев и наши парни, 74:73. Завершится турнир в воскресенье.



