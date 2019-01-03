В Минске стартовал юбилейный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

Первые январские дни проходят в Беларуси под знаком здорового образа жизни и ярких состязаний. Сегодня в Минске стартовал юбилейный Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси. В 15-й раз год спортивный в нашей стране начинается именно с этого события, которое все чаще именуют не иначе как неофициальным чемпионатом мира среди любителей. И это вполне оправданно, если учесть, какие мастера приезжают в Беларусь в составе команд: здесь и чемпионы мира, и призеры олимпиад, бывшие энхаэловцы, победители первенств ведущих хоккейных держав мира. В этом году за главный приз сразятся 12 дружин. Дебютируют на турнире сразу две любительские сборные. Это команда Международной федерации хоккея и сборная стран Балтии. Вот такая спортивная дипломатия - хоккеисты Эстонии, Литвы и Латвии сыграют в одной команде. Кстати, с Ригой в связке выступит и Минск в 2021 году во время проведения двумя странами чемпионата мира.



Выступая сегодня на церемонии открытия, наш Президент назвал Рождественский турнир уникальным. Ведь это наглядный пример того, как спорт объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия. Отметил Александр Лукашенко и то, что состоявшиеся спортсмены задают правильный ориентир для подрастающего поколения. Как и в прошлом году, на "Чижовка-Арене" параллельно с баталиями взрослых хоккеистов сыграют и юные любители этого вида спорта: "Золотая шайба" вновь собирает друзей. Финал республиканских соревнований среди детей и подростков также пройдет 7 января.





Итак, самое главное о первом дне масштабного праздника хоккея: подробности игр и эмоции большого спортивного праздника у Станислава Липского.

Россыпь хоккейных звезд в столице: экс-игрок минского "Динамо" Йозеф Штумел, легенда "Нью Джерси Дэвилз" Дайнюс Зубрус, здесь же призер Олимпиады Радек Тоупал, чемпион мира 1993 года Андрей Николишин. Особо хочется выделить Эдийса Брахманиса из Латвии. Именно этот хоккеист - легенда белорусской Экстралиги, в нашем чемпионате он стал всего восьмым игроком, кому удалось забросить 200 шайб!

Список имен можно продолжать долго - в составе каждой из двенадцати дружин можно выделить как минимум по одному звену с приставкой "супер".



В дебютном противостоянии XV Рождественского турнира Словакия одолела Швейцарию 10:4, Штумпел забросил одну шайбу.



"Чижовка-Арена" в ближайшие пять дней будет переполнена эмоциями: связка "Рождество плюс хоккей" вот уже пятнадцатый год подряд никого не оставляет равнодушным из гостей Беларуси и спорткомплекса в частности.



Параллельно победе Словакии на большой арене дружина ОАЭ (к слову, этой восточной стране именно мы, белорусы, помогаем развивать хоккей) справилась с командой Балкан 9:4.

А вот хоккеисты Германии только сегодня ночью прилетели в Минск, их первая игра завтра против чехов.



Преемственность поколений - объединяющая сила спорта, важнейшая составляющая соревнований в Минске, поэтому параллельно баталиям взрослых хоккеистов на "Чижовка-Арена" и во Дворце спорта проходит финал "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе. Восемь дружин поделены на два квартета. Финал состоится также 7 января. Главный фаворит - команда "Грифоны", в прошлом году она уступила в финале, в этом нацелена на реванш. В первом матче дружина из Центрального района столицы разгромила жлобинский "Металлург" 12:4, солигорский "Шахтер" уступил принеманским "Ястребам" 2:3.



