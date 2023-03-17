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В Минске стартует чемпионат Беларуси по футболу
В Минске сегодня стартует 33-й чемпионат Беларуси по футболу! В матче открытия первенства на столичном стадионе по улице Маяковского встретятся футболисты "Минска" и мозырской "Славии". Командам предрекают борьбу в середине турнирной таблицы. Каким получится стартовое противостояние сезона, смотрите в прямой трансляции на "Беларусь 5", начало игры в 18:00. Не пропустите!
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