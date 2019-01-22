ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Минске 23 января стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

Менее суток остается достарта 111 чемпионата Европы по фигурному катанию. В Минск уже съехались многие звезды мировой величины. Среди них олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова из России, бронзовые призеры Олимпиады в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, шестикратный победитель континентального форума Хавьер Фернандес из Испании. Всего на "Минск-арене" выступят более сотни спортсменов из 35-ти стран.

Нашу страну представят в одиночном катании у мужчин Яков Зенько, а также танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.

Ребята прилетелисегодня поздно вечером. Другие спортсмены сегодня провели последнюю "пробу льда". Причём за официальными тренировками с трибун наблюдало и много болельщиков.

Изображение

Уже завтра в 11:00 можно будет увидеть короткую женскую программу, а в 18:00 пройдет торжественная церемония открытия на льду, после чего также с короткой программой выступят спортивные пары. Телеканал"Беларусь 5"покажет весь соревновательный деньв прямом эфире.


Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все