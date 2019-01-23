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В Минске стартует чемпионат Европы по фигурному катанию



Откроют континентальный форум девушки. В 11 часов утра можно будет увидеть короткую женскую программу, а в шесть часов вечера пройдет торжественная церемония открытия на льду.

Отметим, в шоу будут задействованы более 50 человек.

После церемонии открытия в борьбу за медали вступят спортивные пары. В 18:45 начнется короткая программа. Прямые трансляции первого дня континентального форума - на телеканале "Беларусь 5".

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