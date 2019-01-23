В Минске стартует чемпионат Европы по фигурному катанию





Откроют континентальный форум девушки. В 11 часов утра можно будет увидеть короткую женскую программу, а в шесть часов вечера пройдет торжественная церемония открытия на льду.



Отметим, в шоу будут задействованы более 50 человек.



После церемонии открытия в борьбу за медали вступят спортивные пары. В 18:45 начнется короткая программа. Прямые трансляции первого дня континентального форума - на телеканале "Беларусь 5".