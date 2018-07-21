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В Минске стартует чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет

На групповом этапе белоруски встретятся с командами Франции, Японии и Колумбии. Сегодня во Дворце спорта наши юниорки сыграют с колумбийками. Итак, прямая трансляция на "Беларусь 5" в 20:25. Планетарный турнир пройдет до 29 июля во Дворце спорта и в зале Falcon Club.

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