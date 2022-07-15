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В Минске стартует Кубок Семена Халипского - смотрите трансляции баскетбольных матчей на "Беларусь 5"
Молодежные женские сборные России и Беларуси сегодня в стенах Дворца спорта в Минске начнут свое выступление на традиционном турнире памяти заслуженного тренера СССР Семена Львовича Халипского. В первый день кубка в 15:30 команда России U-18 сыграет с белорусками до 16 лет. В 18:00 стартует матч Беларусь U-18 - Россия U-16. Оба поединка в прямом эфире будет транслировать телеканал"Беларусь 5". Турнир продлится до 17 июля, в этот же день пройдет церемония награждения.
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