В Минске стартует международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач

В этом году состязания пройдут в новом формате.Все участницы по итогам жеребьевки были разделены на команды, у каждой из которой есть свое название, например, "Васильки", "Пионы" или "Маргаритки". В зачет каждой из команд пойдут результаты трех спортсменок разных возрастных категорий. Кроме того, в каждой категории определятся победительницы в многоборье и финалах отдельных видов.