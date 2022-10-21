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В Минске стартует международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач

Праздник красоты и изящества стартует 21 октября в минском Дворце художественной гимнастики. На протяжении трех дней грации разыграют награды международного турнира на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.

В этом году состязания пройдут в новом формате.Все участницы по итогам жеребьевки были разделены на команды, у каждой из которой есть свое название, например, "Васильки", "Пионы" или "Маргаритки". В зачет каждой из команд пойдут результаты трех спортсменок разных возрастных категорий. Кроме того, в каждой категории определятся победительницы в многоборье и финалах отдельных видов.

Торжественная церемония открытия начнется сегодня в 16 часов, а сами соревнования стартуют в полдень. В прямом эфире за развитием событий можно наблюдать на "Беларусь 5" и YouTube-канале "Спорт для всех".

Фото:pixabay.com

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