В Минске стартовал Открытый кубок Беларуси по художественной гимнастике

В столичном Дворце гимнастики сегодня стартовал Открытый кубок Беларуси по художественной гимнастике, сообщает БЕЛТА .

За награды турнира поспорят 160 граций из Беларуси, России и Казахстана. Медали в трех возрастных категориях будут разыграны в личных и групповых упражнениях, а также в командном первенстве.

Из-за повреждения выступить на Кубке страны не сможет лидер национальной команды Алина Горносько, также на ковер не выйдет Анастасия Салос. Тем не менее участие в соревнованиях сениорок примет медалистка II Игр стран СНГ Елизавета Зорькина, а также многие другие гимнастки, поднимавшиеся на подиумы престижных международных стартов: Анна Кондрашина, Анна Каменщикова, Дарья Ткачева, Дарья Грохотова, Алина Речкина, Арина Красноруцкая и Полина Шейман.

Медали в многоборье будут разыграны 28 сентября, апобедительницы в финалах отдельных видов определятся29 сентября. После соревновательной программы состоится гала-шоу, посвященное 30-летию Белорусской ассоциации гимнастики. На одной площадке впервые выступят представители различных гимнастических дисциплин, в том числе призеры Олимпийских игр и чемпионы мира и Европы.