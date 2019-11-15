3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске стартует первый этап Кубка мира по конькобежному спорту
Сегодня в белорусской столице на "Минск-Арене" стартует первый в сезоне этап Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования будут длиться три дня - у мужчин и у женщин на кону по 6 комплектов медалей. На конькобежном овале нашего комплекса мы увидим четырехкратного олимпийского чемпиона - легендарного Свена Крамера из Нидерландов, а также Дениса Юскова, Мартину Сабликову, Ирену Вюст. Но болеть будем, конечно, за наших: Марину Зуеву и Виталия Михайлова.
Итак, старт соревнований в 17:30. В программе 3 тысячи метров у девушек, и 5 тысяч - у мужчин. Прямая трансляция с конькобежного овала "Минск-Арены" начнется на "Беларусь 5" уже в 17 часов.
Президент
Все
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Политика
Все
Общество
Все
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
Как ремонтируют путепровод на ул. Ваупшасова в Минске и когда будет сдан объект
Стартовал 14-й сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси"
Те же профи, только в профиль: аналоги WorldSkills с белорусской и российской пропиской
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов