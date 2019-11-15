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В Минске стартует первый этап Кубка мира по конькобежному спорту

Сегодня в белорусской столице на "Минск-Арене" стартует первый в сезоне этап Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования будут длиться три дня - у мужчин и у женщин на кону по 6 комплектов медалей. На конькобежном овале нашего комплекса мы увидим четырехкратного олимпийского чемпиона - легендарного Свена Крамера из Нидерландов, а также Дениса Юскова, Мартину Сабликову, Ирену Вюст. Но болеть будем, конечно, за наших: Марину Зуеву и Виталия Михайлова.

Итак, старт соревнований в 17:30. В программе 3 тысячи метров у девушек, и 5 тысяч - у мужчин. Прямая трансляция с конькобежного овала "Минск-Арены" начнется на "Беларусь 5" уже в 17 часов.

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