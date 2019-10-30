В Минске стартует первый этап Кубка мира по велоспорту на треке

Спустя почти два года Минск вновь принимает этап Кубка мира по велоспорту на треке. В нынешнем календаре он первый из шести запланированных и уж точно исторический. С будущего сезона розыгрыш Кубка мира будет проходить в новом формате - число этапов сократится до трех.

Ну а пока в Минске ожидаем целую россыпь мировых звезд в этом виде спорта.

Всего 386 велогонщков из 44 стран

Итак, медальные разборки начнутся в пятницу. Всего же за три дня на минском велодроме будет разыграно 17 комплектов наград. 12 дисциплин входят в программу Олимпиады в Токио. Это значит, минский этап Кубка мира даст велогонщикам возможность набрать очки в рейтинговый зачет. Самое пристальное внимание - командным преследованиям и спринтам, индивидуальному спринту, а также мэдисону, кейрину и омниуму.

Действительно, борьба за медали будет напряженная и зрелищная

Исключительно на золото настроен мировой лидер в омниуме грек Христос Воликакис. Не уступает по чемпионским амбициям и голландка Кирстен Вайлд - двукратная чемпионка Европы этого года. А вот внимание всей мужской половины вне зависимости от титулов, уж точно привлечет Летиция Патерностер - 20-летняя велогонщица, одна из самых красивых спортсменок в мире. Впрочем, в коллекции итальянки есть и победы. Летиция считается одним из лидеров своей трековой сборной, а на Европейских играх в Минске она выиграла золото в командном преследовании.







А вот сборную Беларуси в Минске представят, в том числе, недавняя двукратная призерка чемпионата Европы Татьяна Шаракова, чемпион мира в скретче Евгений Королек, призер этапа Кубка мира в омниуме Роман Тишков, вернулась на трек Алена Омелюсик.



Этап Кубка мира по велоспорту на треке смотрите на "Беларусь 5"