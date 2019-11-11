В Минске завершился чемпионат Европы по муай-тай. У белорусов 20 наград

Пять золотых и пять серебряных медалей завоевали белорусские спортсмены в заключительный день чемпионата Европы по таиландскому боксу, который завершился в минском Дворце спорта. Среди девушек белоруски завоевывали только серебряные награды - Мария Валент и Анастасия Калашникова. А вот у мужчин сразу пятеро бойцов поднимались на высшую ступень пьедестала. Это титулованные Дмитрий Валент и Андрей Кулебин, а также молодые Максим Петкевич, Даниил Ермоленко и Николай Сведомский. Никита Шостак, Дмитрий Варец и Сагиф Гасанов завершают домашний форум с серебром.