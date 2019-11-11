3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске завершился чемпионат Европы по муай-тай. У белорусов 20 наград
Пять золотых и пять серебряных медалей завоевали белорусские спортсмены в заключительный день чемпионата Европы по таиландскому боксу, который завершился в минском Дворце спорта. Среди девушек белоруски завоевывали только серебряные награды - Мария Валент и Анастасия Калашникова. А вот у мужчин сразу пятеро бойцов поднимались на высшую ступень пьедестала. Это титулованные Дмитрий Валент и Андрей Кулебин, а также молодые Максим Петкевич, Даниил Ермоленко и Николай Сведомский. Никита Шостак, Дмитрий Варец и Сагиф Гасанов завершают домашний форум с серебром.
Всего на счету белорусов в этом первенстве 20 наград. Отметим, чемпионат Европы стал уже не первым турниром в Минске по таиландскому боксу. В 2018 мы принимали у себя чемпионат мира.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Регионы
Все
Происшествия
Все