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В Минске завершился чемпионат Европы по муай-тай. У белорусов 20 наград

Пять золотых и пять серебряных медалей завоевали белорусские спортсмены в заключительный день чемпионата Европы по таиландскому боксу, который завершился в минском Дворце спорта. Среди девушек белоруски завоевывали только серебряные награды - Мария Валент и Анастасия Калашникова. А вот у мужчин сразу пятеро бойцов поднимались на высшую ступень пьедестала. Это титулованные Дмитрий Валент и Андрей Кулебин, а также молодые Максим Петкевич, Даниил Ермоленко и Николай Сведомский. Никита Шостак, Дмитрий Варец и Сагиф Гасанов завершают домашний форум с серебром.

Всего на счету белорусов в этом первенстве 20 наград. Отметим, чемпионат Европы стал уже не первым турниром в Минске по таиландскому боксу. В 2018 мы принимали у себя чемпионат мира.

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