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В Минске завершился ежегодный юношеский турнир по футболу памяти Юрия Погальникова

Знаменитый белорусский футболист защищал цвета минского "Динамо". А после завершения карьеры посвятил себя тренерской работе в клубе. Молодежный турнир прошел в столице в 24 раз.

В финальном матче победила команда борисовского БАТЭ. Второе и третье место разделили между собой команды Белорусской федерации футбола и СДЮШОР-"Динамо".

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