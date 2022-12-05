В Минске завершился международный турнир по баскетболу памяти В. Рыженкова

Сборная России U-16 - триумфатор XXV Международного турнира по баскетболу памяти Владимира Рыженкова. В решающем поединке за первое место этот коллектив обыграл юниорскую команду Беларуси - 98:58. Третьими стали воспитанники краснодарского клуба "Локомотив-Кубань". У девушек золото забрала московская дружина "Руна". Серебро у российской сборной, а бронза - у белорусской.