В Минской городской ратуше прошла жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу 2022

В Минской городской ратуше сегодня прошла жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу 2022. Такое место было выбрано неспроста. В апреле этого года исполняется 30 лет с момента старта первого чемпионата Беларуси в элитном дивизионе. В первом туре сезона 2022 действующий чемпион "Шахтер" на выезде сыграет с брестским "Динамо". Серебряный призер БАТЭ поедет в гости к "Славии". "Динамо-Минск" встретится с "Минском".