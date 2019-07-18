В Минспорта сегодня чествовали медалистов II Европейских игр в велоспорте

II Европейские игры с прицелом на Олимпиаду в Токио. В Министерстве спорта и туризма сегодня чествовали чемпионов и призеров спортивного форума, которые выиграли медали в велоспорте - как на треке, так и на шоссе. Всего наши гонщики на Играх взяли пять наград - два золота и три бронзы. Отметим, две медали были завоеваны в олимпийских дисциплинах. Василий Кириенко выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом. Татьяна Шаракова стала бронзовым призером в групповой гонке на шоссе.



