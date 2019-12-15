В мире главной спортивной темой остается допинг-скандал вокруг России

Решение о четырехлетнем запрете на участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, да еще и без гимна и флага, затмило даже уникальное достижение Месси с его шестым золотым мячом. Болельщики меньше обычного обсуждают и ключевые матчи Лиги чемпионов, потому что новостные ленты переполнены эмоциональными реакциями на наказание россиян. Пострадавшая сторона возмущается и грозит апелляциями в арбитражном суде Лозанны, особо ретивые противники наших восточных соседей тоже недовольны, мол, мало дали - нужно было вообще Россию исключить из международного спорта! Олимпиада в Токио - ближайший крупный форум, вокруг которого сломают еще немало копий в судебных инстанциях.



Наш корреспондент Николай Стуло глубоко погрузился в тему и уверен: вернуть флаг и гимн России на летних Играх будет неимоверно сложно.Понедельник 9 декабря стал очередным черным днем в истории российского спорта. Четыре года без флага и гимна. Выступление на Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом, как в Пхенчхане. Отправлять на соревнования можно только чистых по всем параметрам атлетов, а чиновников, даже кристально чистых, туда не отправлять совсем.







Один из крупнейших интернет-порталов страны сразу понял масштабы провала и выглядел вот так - как черно-белое кино. Первое время после объявления вердикта WADA на эмоциях хватало противоречивой информации, воинственной риторики. Например, российские боксеры вообще отказались участвовать в Олимпиадах, не дожидаясь апелляции и действуя в русле поговорки - назло маме отморожу уши. Те, кто допускает возможность возвращения России флага и гимна на крупных международных соревнованиях, например, на Играх в Токио, плохо представляют себе юридические основы современного спорта. Прошли те времена, когда Всемирное антидопинговое агентство или WADA было прикладной структурой Международного олимпийского комитета, помощником по выяснению допинга. Теперь все наоборот - WADA диктует правила МОК через свой Антидопинговый кодекс. В этом плане показательно поведение Томаса Баха - глава МОК, фактический устроитель Олимпийских игр, заинтересованный в максимальной конкуренции на стадионах, даже не пробует отстоять россиян.



Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета: "Я не буду заниматься спекуляциями по поводу развития событий, но решения WADA обязательны для исполнения Международным олимпийским комитетом, и МОК привержен верховенству закона. Поэтому мы будем исполнять это решение".



С 1 апреля прошлого года действует наиболее жесткая редакция кодекса, документа трудночитаемого. Вот здесь приведена ее важнейшая статья. Ее смысл таков: если вы подписали этот кодекс, а Россия, как и все другие страны, подписали, то будьте добры исполняйте или принимайте суровые наказания, под которыми тоже стоит ваша подпись. Таким образом решения WADA распространяются практически на все спортивные организации мира, за исключением НХЛ, НБА и нескольких других самодостаточных лиг.



"10.5.1 После того как решение о несоответствии становится окончательным (либо в связи с тем, что подписавшаяся сторона не оспорила содержание официального уведомления WADA, либо в связи с тем, что подписавшаяся сторона оспорила его, но CAS вынес решение против подписавшейся стороны), данное решение будет применимо по всему миру и будет признаваться, соблюдаться и приводиться в исполнение всеми другими подписавшимися сторонами".

