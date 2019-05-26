3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Мирском замке презентовали медали ІІ Европейских игр
Еще одна стихия - огонь. Тот случай, когда пламя и мир совместимы. Одно из главных спортивных событий уходящей недели прошло в Мирском замке. Именно в Портретном зале этого архитектурного комплекса презентовали медали ІІ Европейских игр.
Наряду с зажжением огня мультиспортивного форума это центральное событие перед соревнованиями. Всего изготовлено 1084 награды: 329 золотых, столько же серебряных и 426 бронзовых. Форма - классический круг, внутри - лучистый элемент с нечеткими очертаниями.
Согласно идее разработчиков именно так выглядит солнце ярким летним днем, что напоминает нам о времени проведения Игр. Диаметр медали -9,5 сантиметра, вес - 540 граммов, толщина - один сантиметр. Процесс производства одной медали занимает около 20 часов. Корпус медалей выполнен из специального сплава - томпака. При их изготовлении использовались драгоценные металлы: 24-каратное золото и серебро 999-й пробы.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов