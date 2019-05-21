В Мирском замке сегодня презентовали медали ІІ Европейских игр

Главное спортивное событие вторника. В Мирском замке сегодня презентовали медали грядущего мультиспортивного форума. Всего для Европейских игр изготовлено 1084 медали: по 329 золотых и серебряных, а также 426 бронзовых. Наименование вида спорта и дисциплины, в которой будет вручаться награда будет выгравировано на оборотной стороне каждой медали. Диаметр каждой 9,5 сантиметров, вес 540 граммов, толщина 1 сантиметр.



Сегодня эстафета "Пламя мира"продолжается, огонь ІІ Европейских игр прибыл в Мирский замок.



