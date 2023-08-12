В Могилеве на арене спорткомплекса "Олимпиец" все готово к началу финальных поединков в ката и кумитэ. Каратисты утром провели предварительные бои и совсем скоро здесь будут разыграны шесть комплектов наград.

А в Брестском дворце водных видов спорта в первой половине дня завершились полуфинальные заплывы. Сейчас спортсмены готовятся к решающим состязаниям, которые стартуют в 5 вечера. Сегодня пловцы разыграют медали на 8 дистанциях, в том числе, одной эстафетной.