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В Могилеве завершился турнир по настольному теннису "Кубок надежд"

В могилевском спортивном комплексе "Олимпиец" завершился трехдневный республиканский турнир по настольному теннису "Кубок надежд" на призы Президентского спортивного клуба". Его участники - свыше ста юных белорусов со всей страны 2014 года рождения и моложе. В финале награды нашли своих обладателей.

В декабре стартует второй этап "Кубка надежд". Его участники - ребята 2012-2013 годов рождения. К ним присоединятся и 16 юных спортсменов могилевского финального этапа.

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