В Могилеве завершился турнир по настольному теннису "Кубок надежд"

В могилевском спортивном комплексе "Олимпиец" завершился трехдневный республиканский турнир по настольному теннису "Кубок надежд" на призы Президентского спортивного клуба". Его участники - свыше ста юных белорусов со всей страны 2014 года рождения и моложе. В финале награды нашли своих обладателей.