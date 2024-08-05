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В Молодечно продолжается чемпионат мира по городошному спорту

Чемпионат мира по городошному спорту приближается к своей развязке. Победители группы "Б" (то есть дивизиона, где участвуют страны, которые не так давно стали развивать этот вид спорта) уже известны. А вот среди команд сильнейшей группы "А" борьба в самом разгаре. Спортсмены из Беларуси, России, Казахстана, Германии сражаются за медали в личном и в командном зачетах в трех дисциплинах.

Здесь, на таких соревнованиях, особенно на чемпионате мира, происходит своего рода проверка на выносливость. Есть три дисциплины, личные и командные. Порой в один день надо играть и классические городки, и еврогородки, и финские. А каждая дисциплина требует специальных бросков.
Александр Кулак, главный судья чемпионата мира по городошному спорту

"Сборная России представлена в сильнейшем составе, но наша сборная тоже не слабая. Мы стараемся задать соперникам высокий темп. Все говорят, что это простой вид спорта, но это не так. Нужно упорство, много тренировок", - поделился участник чемпионата мира по городошному спорту Дмитрий Киселевич.

И еще несколько любопытных фактов. Столицей городошного спорта в Беларуси можно смело называть Молодечно. Кроме того площадки существуют в Минске, в Березовке - Лидский район Гродненской области, Жодино. Белорусы традиционно сильны в классических городках. А вот удастся ли проявить себя в других дисциплинах, узнаем уже 7 августа, когда все награды чемпионата мира найдут своих обладателей во время торжественной церемонии закрытия соревнований.

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