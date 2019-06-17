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В Молодечно стартовала Республиканская спартакиада школьников

Торжественное открытие совпало с эстафетой "Пламя мира". В Ледовом дворце разыграли награды по волейболу среди команд мальчиков и девочек. Всего же летние первенства пройдут по 19 олимпийским видам спорта, а также по шашкам и шахматам.

Итоги школьной летней олимпиады подведут в эту среду в Слуцке. Отметим, XIV Республиканская спартакиада школьников объединила 2800 юных спортсменов.

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