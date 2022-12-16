В Москве прошел первый в истории международный турнир по хоккею 3х3

Когда-то приз газеты "Известия", а сейчас Кубок Первого канала. На льду "ЦСКА-Арены" в эти дни проходит 55-й международный декабрьский турнир. И раньше для советской сборной эти состязания были практически как чемпионат мира. В нынешнем году из-за политики, которая бесцеремонно вмешалась в спорт, Кубок претерпел изменения. Так, вместо шести игр каждый участник сыграет только две. Отрадно, что команда Беларуси накануне справилась с дружиной Казахстана. Второй и решающий поединок на Кубке наши парни проведут против хозяев (россиян) в воскресенье.

А сегодня в Москве была переписана история вида спорта. Прямо сейчас проходит первый международный турнир в формате 3х3.

На прямой связи со студией наш корреспондент Кристина Камыш. Кристина, здравствуй! Что это за хоккей такой? Ждем подробности.





"Быстрее, короче, веселее" - таков девиз этой искрометной игры. Есть несколько отличий от привычного белорусскому оку хоккея. Во-первых, вместо пяти полевых выступают трое. Команды проводят три периода по семь минут. Отсутствуют пробросы. Запрещены силовые приемы. И бьются буллиты вместо удалений.

Для атлетов этот вариант хоккея привычен. Ведь на тренировках они часто практикуют игры в усеченных составах.

У ИИХФ очень амбициозные планы по введению хоккея 3Х3 в олимпийскую семью к 2030 году. И в мире действительно проводятся клубные состязания. В России даже создана отдельная лига. Но никогда прежде на всей планете не проходил международный турнир для сборных в этом формате. Переписали историю команды Беларуси и Китая, России и Казахстана. Кстати, именно такими были полуфинальные афиши. И, конечно же, на "ЦСКА-Арену" пришли болельщики. Истинные фанаты не могли такое пропустить.