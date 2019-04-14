Чувственная румба, зажигательная ча-ча-ча и напряженный пасодобль. В Москве прошел чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. На паркете в Кремлевском дворце соперничали 48 пар более чем из 20 стран мира. Грацию и чувство ритма оценила Дарья Белоусова-Петровская.



Чувственные, романтичные, смелые и раскованные. Они грациозно выходят на паркет и по внешнему виду сложно угадать, кто представляет Южную Америку, а кто Европу. Яркий макияж, загорелые тела и расшитые стразами платья -женская половина должна притягивать внимание судей и зрителей, а мужская - дополнять пару, образуя единое целое.



В этот раз на паркете сошлись 48 пар более чем из 20 стран мира. От Беларуси Геннадий Цынкевич и Яна Диденко. Вместе танцуют уже более 6 лет и среди профессионалов эта одна из сильнейших пар страны.



Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов -это жесткое соревнование. За несколько часов пара проходит 4 этапа - от 1/8 чемпионата до финала. И каждый раз они исполняют 5 танцев: самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль и джайв.







У каждого танца свой неповторимый колорит и своя история. Например, румба всего несколько веков назад считалась ритуальным танцем африканцев. Переводится как крик души. Требует невероятной координации движений и чувства ритма. Самба сегодня - один из самых популярных латиноамериканских танцев, а когда-то инквизиция считала его греховным. Ритм ча-ча-ча в два раза быстрее биения сердца - 120 ударов в минуту. А пасодобль - это испанская коррида на паркете. Партнер играет роль матадора, партнерша - его красный плащ, которым он дразнит быка.



Зажигательные латиноамериканские ритмы дополнили вальс, танго и фокстрот. В рамках чемпионата Европы прошел Кубок Кремля по европейским танцам. А кульминацией праздника стали танцы для публики, когда на паркет вышли зрители и гости чемпионата. Ведь у танца нет ни возраста, ни границ.



