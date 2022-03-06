В Москве прошел Кубок чемпионов по фристайлу

Мы абсолютно уверены, что недопустимо спортсменов вовлекать в политические решения, и, конечно те, санкции, которые приняты МОК, не должны были касаться спортсменов и олимпийцев, и паралимпийцев. Наши страны являются братскими, и мы всегда доказывали, что наш вклад в мировой спорт имеет большие традиции. Мы не собираемся разрывать связи с международным спортом, надеемся, что торжество разума будет в ближайшее время. Истинные олимпийские ценности восторжествуют. Россия и Беларусь будут делать все возможное, чтобы спортсмены, тренеры участвовали в соревнованиях. И у меня абсолютная уверенность, что это не снизит конкуренции, и спортсмены станут еще более уверенными в своих силах.

Олег Матыцин, министр спорта России