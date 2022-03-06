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В Москве прошел Кубок чемпионов по фристайлу

Российские и белорусские спортсмены едины в непростое для обеих стран время. После того как спортсмены попали под санкции МОК и Международная федерация лыжного спорта отменила проведение в столице России Кубка мира по лыжным гонкам, Москва приняла решение провести Кубок чемпионов по фристайлу. Зимний сезон закрыли сильнейшие спортсмены из России и Беларуси. Это настоящие звезды - победители и призеры чемпионата мира, участники и призеры Олимпиады 2022 в Пекине.

Мы абсолютно уверены, что недопустимо спортсменов вовлекать в политические решения, и, конечно те, санкции, которые приняты МОК, не должны были касаться спортсменов и олимпийцев, и паралимпийцев. Наши страны являются братскими, и мы всегда доказывали, что наш вклад в мировой спорт имеет большие традиции. Мы не собираемся разрывать связи с международным спортом, надеемся, что торжество разума будет в ближайшее время. Истинные олимпийские ценности восторжествуют. Россия и Беларусь будут делать все возможное, чтобы спортсмены, тренеры участвовали в соревнованиях. И у меня абсолютная уверенность, что это не снизит конкуренции, и спортсмены станут еще более уверенными в своих силах.
Олег Матыцин, министр спорта России

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