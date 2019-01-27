В Москве сегодня второй день этапа Кубка Европы по фристайлу

В одной из самых красочных и сложных дисциплин - лыжной акробатике - соревнуются молодежные сборные из Беларуси, России и Казахстана. Судьи оценивают прыжок по трем основным компонентам: полет, форма и приземление. По результатам первого дня соревнований наша молодежная сборная на лидирующей позиции.

В копилке белорусов уже четыре медали - два золота и два серебра. И это несмотря на сложные погодные условия - сильный снег и ветер. Следующий этап Кубка Европы принимает Беларусь. Он пройдет в середине февраля в Раубичах.