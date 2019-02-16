3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Москве стартует этап Кубка мира по фристайлу
Двойные и тройные сальто, винты, перевороты - сегодня в Москве стартует этап Кубка мира по фристайлу. В дисциплине "лыжная акробатика" соревнуются лучшие фристайлисты из 10 стран мира. Какие звезды представляют сборную Беларуси? И пришлась ли им по вкусу новая трасса на Воробьевых горах? Дарья Белоусова-Петровская наблюдала за тренировкой нашей команды.
Этап Кубка мира по фристайлу Москва принимает уже в девятый раз. Соревнуются более 70 сильнейших акробатов-лыжников, их еще называют летающие акробаты, из 10 стран мира. Это Австралия, США, Канада, Китай, Япония, Швейцария, Германия, Казахстан, Россия и Беларусь.
В Москве на этапе Кубка мира по фристайлу Беларусь представляют 4 спортсмена
Нашу страну представляют 4 спортсмена. Среди них олимпийский чемпион 2014 года и победитель Кубка мира 2009/2010 годов Антон Кушнир, чемпион мира среди юниоров Дмитрий Мазуркевич и чемпионка мира этого года Александра Романовская.
Лыжная акробатика - одна из самых красочных и сложных дисциплин фристайла. Для прыжка спортсмен должен все точно рассчитать: скорость, состояние снега и направление ветра. Ведь при выполнении тройного сальто он отталкивается со скоростью около 70 км/ч.
Соревнования проходят в самом живописном месте Москвы - на Воробьевых горах. Для того, чтобы сделать трассу длиннее, на склоне установили стартовую разгонную эстакаду, искусственно нарастив его на 30 метров вверх.
В финал выйдут только 12 сильнейших фристайлистов - 6 женщин и 6 мужчин. Именно они будут бороться за призовые места этапа Кубка мира по фристайлу.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера