Двойные и тройные сальто, винты, перевороты - сегодня в Москве стартует этап Кубка мира по фристайлу. В дисциплине "лыжная акробатика" соревнуются лучшие фристайлисты из 10 стран мира. Какие звезды представляют сборную Беларуси? И пришлась ли им по вкусу новая трасса на Воробьевых горах? Дарья Белоусова-Петровская наблюдала за тренировкой нашей команды. Этап Кубка мира по фристайлу Москва принимает уже в девятый раз. Соревнуются более 70 сильнейших акробатов-лыжников, их еще называют летающие акробаты, из 10 стран мира. Это Австралия, США, Канада, Китай, Япония, Швейцария, Германия, Казахстан, Россия и Беларусь.





Нашу страну представляют 4 спортсмена. Среди них олимпийский чемпион 2014 года и победитель Кубка мира 2009/2010 годов Антон Кушнир, чемпион мира среди юниоров Дмитрий Мазуркевич и чемпионка мира этого года Александра Романовская.





Лыжная акробатика - одна из самых красочных и сложных дисциплин фристайла. Для прыжка спортсмен должен все точно рассчитать: скорость, состояние снега и направление ветра. Ведь при выполнении тройного сальто он отталкивается со скоростью около 70 км/ч.



Соревнования проходят в самом живописном месте Москвы - на Воробьевых горах. Для того, чтобы сделать трассу длиннее, на склоне установили стартовую разгонную эстакаду, искусственно нарастив его на 30 метров вверх.



В финал выйдут только 12 сильнейших фристайлистов - 6 женщин и 6 мужчин. Именно они будут бороться за призовые места этапа Кубка мира по фристайлу.