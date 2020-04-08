ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Мозыре и Бресте сегодня пройдут полуфиналы Кубка Беларуси по футболу

В Мозыре и Бресте сегодня пройдут первые поединки ½ финала Кубка Беларуси по футболу. В 17:30 "Славия" принимает БАТЭ. В 19:30 действующие чемпионы сразятся с "Шахтером". Оба матча в прямом эфире на "Беларусь 5".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все