В Мозыре и Бресте сегодня пройдут полуфиналы Кубка Беларуси по футболу

В Мозыре и Бресте сегодня пройдут первые поединки ½ финала Кубка Беларуси по футболу. В 17:30 "Славия" принимает БАТЭ. В 19:30 действующие чемпионы сразятся с "Шахтером". Оба матча в прямом эфире на "Беларусь 5".