В Мурманске завершается биатлонный сезон 2023-2024

14 апреля в Мурманске состоится кульминация яркого и увлекательного сезона. Победу в общем сезоне Кубка Содружества разыграют сильнейшие биатлонисты современности - российский лидер Эдуард Латыпов и капитан сборной Беларуси Антон Смольский. В 11 часов пройдет женский масс-старт, в 13:00 - мужской. Все гонки в прямом эфире покажет "Беларусь 5".

Подробности в репортаже Андрея Козлова.

Сложно поверить, но сегодня завершится биатлонный сезон 2023-2024. Внимание всех поклонников спорта приковано сразу к двум гонкам - классным, динамичным масс-стартам.

Напомним, что накануне в смешанной эстафете Анна Сола, Дарья Кудаева, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов стали четвертыми, то есть остановились в одном шаге от подиума. К сожалению, почувствовала недомогание Динара Смольская. Но надо понимать, что она молодая мама. Бережет здоровье перед важнейшей гонкой Антон Смольский, ведь на кону борьба с Эдуардом Латыпов за победу в общем зачете. И это будет интересно.

Отмечу, что уже конец сезона. Организм уже не всегда готов выступать на каждом старте. Я решил немного сохранить энергию и здоровье, чтобы побороться за глобус. Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону