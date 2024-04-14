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В Мурманске завершается биатлонный сезон 2023-2024
14 апреля в Мурманске состоится кульминация яркого и увлекательного сезона. Победу в общем сезоне Кубка Содружества разыграют сильнейшие биатлонисты современности - российский лидер Эдуард Латыпов и капитан сборной Беларуси Антон Смольский. В 11 часов пройдет женский масс-старт, в 13:00 - мужской. Все гонки в прямом эфире покажет "Беларусь 5".
Подробности в репортаже Андрея Козлова.
Сложно поверить, но сегодня завершится биатлонный сезон 2023-2024. Внимание всех поклонников спорта приковано сразу к двум гонкам - классным, динамичным масс-стартам.
Напомним, что накануне в смешанной эстафете Анна Сола, Дарья Кудаева, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов стали четвертыми, то есть остановились в одном шаге от подиума. К сожалению, почувствовала недомогание Динара Смольская. Но надо понимать, что она молодая мама. Бережет здоровье перед важнейшей гонкой Антон Смольский, ведь на кону борьба с Эдуардом Латыпов за победу в общем зачете. И это будет интересно.
Отмечу, что уже конец сезона. Организм уже не всегда готов выступать на каждом старте. Я решил немного сохранить энергию и здоровье, чтобы побороться за глобус.
Зрители на протяжении всех дней заполняют трибуны местной биатлонной арены. 8 раз здесь проходил чемпионат СССР, а сейчас финал Кубка Содружества и заключительный старт всего сезона. Это будут увлекательные гонки с массового старта. И в числе участников белорусские звезды Антон Смольский и Анна Сола.
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