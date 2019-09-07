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В нашей студии главный менеджер футбольного клуба "Динамо-Брест" Максим Краснобаев

Разумеется, город с такой историей имеет и свой футбольный клуб. Брестское "Динамо" основано в 1960 году, но вот победы и титулы пришли в последние три года.

С чем это связано и какой вектор развития выбран в ближайшие годы - поговорим с генеральным менеджером клуба "Динамо-Брест" Максимом Краснобаевым (видео).

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