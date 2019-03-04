В Национальном аэропорту встретили белорусских фристайлистов и легкоатлетов

Белорусские фристайлисты выиграли вторую медаль на Всемирной зимней универсиаде. И это вновь золото! На высшую ступень пьедестала почета в смешанных командных соревнованиях поднялись Александра Романовская и Артем Башлаков. Напомним, накануне Александра выиграла индивидуальные состязания. В медальном зачете белорусы делят второе место с австрийцами. Наши чемпионы вернутся на родину уже завтра днем, а вот сегодня в Национальном аэропорту встречали белорусскую сборную, которая выступала на заключительных в сезоне этапах Кубка мира.

В Китае Антон Кушнир выиграл бронзу и стал третьим по итогам общего зачета в лыжной акробатике.





В одно время с фристайлистами в Беларусь вернулись и наши легкоатлеты. На чемпионате Европы в помещениях в Глазго белорусы выиграли две медали.

Эльвира Герман взяла бронзу в коротком барьерном беге, а Анастасия Мирончик-Иванова с личным рекордом стала серебряным призером в прыжках в длину.