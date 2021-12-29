В Национальном олимпийском комитете чествовали юниорскую сборную Беларуси по хоккею

У белорусского хоккея большое будущее - и это наша молодежь уже сейчас доказывает на деле! В Национальном олимпийском комитете чествовали юниорскую сборную Беларуси.



Парни до 18 лет под руководством Андрея Михалева завоевали серебряные медали на Европейском юношеском олимпийском фестивале, где были представлены все сильнейшие команды старого континента.

Мы уступили только хозяевам - финнам, обыграв сильные сборные России, Чехии, а также Латвии. Нет сомнений, что совсем скоро многие подопечные Михалева смогут заявить о себе и на уровне национальной сборной.