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В национальной хоккейной лиге минувшей ночью прошли 6 игр

Выделим победу одного из лидеров Запада: "Миннесоты" над "Анахаймом", 5-1 и непростую викторию "Коламбуса" над "Вашингтоном", 2-1. Отметим, вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 33 броска.

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