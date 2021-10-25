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В НБА "Лейкерс" переиграл "Мемфис"

"Лос-Анджелес Лейкерс" одерживает первую победу в новом сезоне НБА. В своем третьем поединке регулярного сезона "озерники" сломили сопротивление "Мемфиса", 121:118. Самым результативным игроком встречи стал Джа Морант, 40 очков. В активе Леброна Джеймса 19 баллов, 6 подборов и 6 передач.

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