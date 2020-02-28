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В НБА минувшей ночью были сыграны 4 игры

"Лейкрес" без Леброна Джеймса победил "Голден Стейт" 116:86, "Оклахома" сильней "Сакрмаенто" 112:108, "Порлнед" в гостях проиграл "Индиане" 106:100, "Филадельфия" сильней "Нью Йорк Никс" 115:106.

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