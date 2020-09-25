В Несвиже проходит "Кожаный мяч - 2020"

Спортивную эстафету, которая сейчас проходит по всей Беларуси, сегодня подхватили юные футболисты в Несвиже. Город принимает районный этап Республиканских соревнований среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. Этот турнир проводится уже более полувека. В свое время именно "Кожаный мяч" открыл дорогу в большой футбол таким звездам как, например, Лев Яшин. Этот старт - настоящий праздник для всех его участников, ведь, кроме впечатлений и бесценного опыта игры, дети получают возможность зарекомендовать себя перед тренерами. И соответственно у каждого ребенка есть шанс попасть в специализированные детско-юношеские футбольные секции. В Несвиже к этому времени прошел районный отбор в средней и старшей возрастных группах. А сегодня начались соревнования в младшей.

Районный и областной этапы будут длиться до 20 ноября по всей Беларуси. А финальный турнир с участием лучших команд состоится в декабре в минском Футбольном манеже.



