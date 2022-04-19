В НХЛ "Аризона" проиграла, "Нью-Джерси" победил

"Аризона" с Владом Колячонком уступает дома "Каролине" 3:5. У белоруса плюс один - показатель полезности, а также 1 бросок, 2 силовых приема, 3 блока, 1 перехват и 1 потеря."Нью-Джерси" с Егором Шаранговичем в составе одержал красивую победу в Лас-Вегасе, победив "Вегас Голден Найтс" 3:2. У белоруса также плюс один - показатель полезности. Всего в сезоне, напомним, у Шаранговича 43 набранных балла.