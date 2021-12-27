В КХЛ "Динамо-Минск" уступило ЦСКА - 4:6

В заключительной встрече предновогодней выездной серии хоккеистам минского "Динамо" предстояло играть с очень неудобным соперником в Москве. Местный ЦСКА смог одолеть "зубров" 6:4, правда, дважды по игре минчане вели в счете. Илья Усов отметился дублем. В активе "зубров" 48 очков, они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий поединок дружина Крейга Вудкрофта проведет 29 декабря на льду "Минск-Арены" против магнитогорского "Металлурга".