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В КХЛ "Динамо-Минск" уступило ЦСКА - 4:6
В заключительной встрече предновогодней выездной серии хоккеистам минского "Динамо" предстояло играть с очень неудобным соперником в Москве. Местный ЦСКА смог одолеть "зубров" 6:4, правда, дважды по игре минчане вели в счете. Илья Усов отметился дублем. В активе "зубров" 48 очков, они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий поединок дружина Крейга Вудкрофта проведет 29 декабря на льду "Минск-Арены" против магнитогорского "Металлурга".
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