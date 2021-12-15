В НХЛ "Нью-Джерси Дэвилз" уступает "Филадельфии"

На гостевом льду "Нью-Джерси Дэвилз" разгромно уступает "летчикам" из "Филадельфии" - 1:6. Белорусский нападающий "дьяволов" Егор Шарангович провел на площадке 13 минут 51 секунду, результативных баллов не набирал, нанес два броска, совершил два силовых приема и смог завершить поединок с положительным показателем полезности плюс один.

