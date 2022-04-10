В НХЛ "Нью-Джерси" победил "Даллас"

Положительный вечер Шаранговича - имеем в виду показатель полезности белоруса в матче регулярного сезона НХЛ. Егор в поединке против "Даллас Старз" шайб не забросил, но завершил игру с коэффициентом плюс 2. "Дьяволы" добились победы 3:1. Также в активе Шаранговича 2 броска, 29 смен и время на льду - 21 минута и 21 секунда.