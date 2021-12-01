В НХЛ "Нью-Джерси" Егора Шаранговича уступает "Сан-Хосе"

"Нью-Джерси" терпит крупное поражение в матче регулярного сезона НХЛ с "Сан-Хосе". Перед заключительным периодом "девилз" уступали "акулам" 0:4. В заключительной двадцатиминутке хозяева попытались навязать борьбу, но все равно "шаркс" завершили встречу уверенной викторией - 5:2. Егор Шарангович играл в первом звене. 14 минут 16 секунд провел на льду белорусский форвард, минус один его коэффициент полезности.